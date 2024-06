Przegląd prasy 6.06.2024 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

10 miliardów euro z Unii Europejskiej na rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego w Polsce. – To nie jest kryzys, z którym musimy radzić sobie sami – przekonuje ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, która przyjechała do Lublina, żeby wesprzeć kandydującą w wyborach Agatę Fisz.

To była potrójna impreza. Uroczystość otwarcia kompleksu włodawskiego skateparku z pumptrackiem oraz oficjalne zakończenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie odbyła się 4 czerwca. A wszystko to połączone zostało z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. Było więc dodatkowo bardzo radośnie.