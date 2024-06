Przegląd prasy z tygodnia 2.06.2024. Co działo się w Chełmie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chełma, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.05 a 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czerwiec w Chełmie: Przegląd prasy z maja 2024 w Chełmie, najważniejsze informacje miesiąca”?

Przegląd tygodnia: Chełm, 2.06.2024. 26.05 - 1.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Czerwiec w Chełmie: Przegląd prasy z maja 2024 w Chełmie, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Chełma najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Uroczystość Bożego Ciała w Izbicy. Kilkuset wiernych wzięło udział w procesji. Zobacz zdjęcia”? 📢 Zamość. Rozpoczął się XXX Jarmark Hetmański-Festiwal Produktu Lokalnego W tym roku impreza odbywa się pod hasłem „Smaki Zamościa i Roztocza”. Na zamojskim Rynku Wielkim w dniach 1-2 czerwca można odwiedzać liczne stoiska wystawców. Nie brakuje także straganów z potrawami regionalnymi oraz wystawionych przez twórców ludowych. Zaplanowano również koncerty, konkursy i pokazy.

📢 Śmiertelny wypadek w powiecie chełmskim. Zginął 55-letni kierowca Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło dzisiaj (1 czerwca) rano. Na miejscu trwają czynności policji pod nadzorem prokuratora.

Tygodniowa prasówka 2.06.2024: 26.05-1.06.2024 Chełm: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Norbert Wronka zwycięzcą konkursu Debiutów. Młodzi artyści mierzyli się z repertuarem Czesława Niemena Opolska Karolinka, czyli nagroda im. Anny Jantar, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Debiutów, powędrowała do rąk 19-letniego Norberta Wronki. Z kolei nagrodę publiczności zdobył Alan Cymbalista. 📢 Gmina Krasnystaw. Setne urodziny pani Marianny. Zobacz zdjęcia Sto lat to piękny wiek, którego dożyć mogą nieliczni. W gminie Krasnystaw mieszkają dwie osoby, które skończyły co najmniej 100 lat. Jedną z nich jest Marianna Szymańska, która obchodziła urodziny we wtorek 28 maja. Nadal jest samodzielna i dopisuje jej zdrowie.

📢 Trwa budowa stadionu lekkoatletycznego w Chełmie. Zakończenie prac pod koniec lipca Na stadionie lekkoatletycznym przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie trwają prace i widać już zdecydowane postępy. Wszystko wskazuje na to, że budowa zostanie zakończona w terminie. 📢 Będzie "Majsterkowy Dzień Dziecka" w sklepach Castorama w Chełmie i Zamościu Już w sobotę 1 czerwca Castorama w Chełmie i Zamościu zaprasza najmłodszych majsterkowiczów do sklepów na zajęcia z okazji Dnia Dziecka. To będzie świetnia okazja do pokazania najmłodszym, jak ponownie i z pomysłem wykorzystać różne materiały. Zajęcia rozpoczną się o godz. 11.00 i trwać będą do godz. 16.00. 📢 Przy zamojskim zalewie powstanie basen, a pobliski las zostanie zagospodarowany? Czemu nie! „Rozbudujemy infrastrukturę przy zalewie. Powstaną pole kempingowe, baza z infrastrukturą dla kamperów, punkty widokowo, tężnia, płytki basen dla najmłodszych” – czytany w obszernym programie wyborczym Rafała Zwolaka, prezydenta Zamościa. Teraz przyszedł czas na realizację tych licznych obietnic. Wygląda na to, że przynajmniej nad zalewem jest to możliwe.

📢 Nowe gwiazdy w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Zespół Piersi: "Liczymy, że podczas uroczystości licznie zjawią się nasi fani z Opolszczyzny" Jednym z najbardziej oczekiwanych momentów festiwalu będzie tradycyjne odsłonięcie nowych gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Ta wyjątkowa ceremonia to hołd dla wybitnych artystów, którzy swoją twórczością i talentem przyczynili się do rozwoju polskiej muzyki. 📢 Uroczystość Bożego Ciała w Izbicy. Kilkuset wiernych wzięło udział w procesji. Zobacz zdjęcia W parafii pw. św. Zofii w Tarnogórze obchodzono po raz kolejny uroczystość Bożego Ciała, którą w obrządku katolickim celebruje się ku czci Najświętszego Sakramentu. Było podniośle i uroczyście.

📢 Boże Ciało w Chełmie. Tysiące wiernych przeszło ulicami miasta w uroczystej procesji. Zobacz zdjęcia Centralna uroczystość Bożego Ciała rozpoczęła się mszą świętą w parafii pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie pod przewodnictwem ks. prof. Mariana Nowaka z KUL w Lublinie z udziałem chóru i orkiestry dętej.

📢 W Zamościu trwa procesja Bożego Ciała. Jest piękna, uroczysta Wierni zebrali się dzisiaj (30 maja) w zamojskiej Katedrze na uroczystej mszy o godz. 10. Potem ulicami miasta ruszyła procesja eucharystyczna. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) jest bardzo piękna i okazała. 📢 Znamy laureatów międzyszkolnego konkursu recytatorskiego w Krasnymstawie. Zobacz zdjęcia Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów z klas I-III odbył się 23 maja w bibliotece szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krasnymstawie. 📢 Gmina Włodawa. Czy nad Jeziorem Glinki wypoczywający muszą za wszystko płacić? Nad Jeziorem Glinki, w gminie Włodawa, przy głównej plaży, powstała nowa infrastruktura. Jest tu plac zabaw dla dzieci oraz strefa rekreacji, w tym betonowe stoły piknikowe, palenisko i leżaki. Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych i ma służyć mieszkańcom i turystom do wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jednak jeden z naszych czytelników ma zastrzeżenia do wykorzystania tego miejsca.

📢 Chełm. "Pasja i kariera" spotkanie z Wiesławem Drabikiem i Mirosławem Majewskim w chełmskiej bibliotece To będzie szóste spotkanie w ramach cyklu "Pasja i kariera", które odbędzie się 6 czerwca (czwartek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. O swoich pasjach i karierze opowiadać będą: Wiesław Drabik i Mirosław Majewski.

📢 Naprawa pochłonie około 30 tys. zł. Prace potrwają miesiąc, a może dłużej. Zatem na otwarcie mostu na rzece Łabuńce trzeba będzie poczekać Został niedawno zamknięty. To dla okolicznych mieszkańców duży kłopot. Pisaliśmy o tym na naszych łamach 23 maja. Stało się to na prośbę jednego z naszych Czytelników. Temat powrócił na ostatniej, poniedziałkowej sesji zamojskiej Rady Miejskiej. Chodzi o most na rzece Łabuńce: pomiędzy ulicą Promienną i Grunwaldzką.

📢 Uroczystość Bożego Ciała w Chełmie. Będzie procesja ulicami miasta i Wieczór Chwały w amfiteatrze Kumowa Dolina Centralna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało rozpocznie się w czwartek o godz. 10.30 w parafii pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie pod przewodnictwem ks. prof. Mariana Nowaka. 📢 Źródło ze „świętą” wodą. Powinno znaleźć się na naszych turystycznych szlakach Historia kapliczki nad źródłem w Siedliskach (gmina Lubycza Królewska, przy granicy z Ukrainą) jest nietypowa. Pewien miejscowy mężczyzna wypasał tam wiele lat temu owce. Nagle ukazała mu się Matka Boska w świetlistej poświacie. Człowiek ów bardzo się wówczas przestraszył. Zamiast paść na kolana, uderzył Maryję batem! Matka Boża zaczęła wówczas znikać. Nie rozpłynęła się jednak w powietrzu, ale w nurcie źródliska rzeki Prutnik. 📢 „Alejki są byle jakie”. Pomysły na zagospodarowanie placu przy Parku Miejskim Z niektórymi rzeczami nie można czekać, trzeba już ruszyć – apelował Wiesław Nowakowski, wiceprzewodniczący zamojskiej Rady Miejskiej podczas ostatnich obrad RM (odbyły się 27 maja). - Mówię o zieleni miejskiej i wyglądzie miasta. Zatrudnienie ogrodnika jest konieczne. W programie wyborczym Rafała Zwolaka była też mowa o stworzeniu w mieście ogrodu botanicznego (w sąsiedztwie Parku Miejskiego) i termach. Dlatego musimy zająć się terenem pomiędzy zamojskim „Returnem”, a ulicą Studzienną i Marszałka Piłsudskiego.

📢 IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla woj. lubelskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę (29 maja) ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, którym na towarzyszyć silny wiatr. Alert dotyczy całego woj. lubelskiego.

