Prasówka z Chełma 20.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Jak co roku na to wydarzenie przybędzie przynajmniej kilkanaście tysięcy osób (jeśli nie więcej) oraz około dwustu wystawców. Zaplanowano też wykłady, liczne pokazy i koncerty. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wraz z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Zamościu organizują wielką, XXXVI Wystawę Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Odbędzie się ona w Sitnie (powiat zamojski), w dniach: 5-7 lipca.

Pochodzi z XVI wieku i jest uznawana za jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków drewnianego budownictwa sakralnego w kraju. Znajdują się tam unikatowe polichromie, piękny ikonostas i wiele innych, interesujących zabytków. Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorajcu znajduje się także w pięknym zakątku Roztocza (co podkreśla jej urodę): na podkarpackim Szlaku Architektury Drewnianej.

Łącznie ponad tysiąc złotych strat poniósł 57-letni mieszkaniec gminy Horodło w wyniku pożaru. Jak ustalono jego 24-letni znajomy tak się na niego zdenerwował, że podpalił mu drewniany wychodek. Ogień zajął także szopę w której znajdował się rower, kosa spalinowa i drewno na opał. Łączna suma strat to ponad tysiąc złotych.

W ubiegłym roku Lublin był planem filmowym, teraz można poszukać kardów z miasta w zwiastunie filmie "A Reali Pain". Reżyserią zajął się Jesse Eisenberg.

Nie ma jeszcze imienia. Dostanie je gdy trochę podrośnie i będzie można określić jego płeć. W zamojskim Ogrodzie Zoologicznym po raz pierwszy w historii tej placówki urodził się leniwiec dwupalczysty. Jego rodzicami są: Sid i Maniek.

Jest ich osiem. Każda z nich ma wysokość od ponad dwóch do prawie czterech metrów. Nad zamojskim zalewam znów pojawiły się żywe palmy. To podobno specjalna, mrozoodporna odmiana, ale i tak w tym miejscu można je oglądać jedynie w sezonie turystycznym (jesienią palmy ponownie zostaną przeniesione do jednej z cieplarni w Ogrodzie Zoologicznym).