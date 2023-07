Prasówka z czerwca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Chełmie? Bądź na bieżąco

Zaczęły się wakacje - to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku. W licznych ośrodkach wypoczynkowych i agroturystycznych w Okunince nad Jeziorem Białym widać już było wakacyjne ożywienie w miniony weekend. Szczególnie słoneczna niedziela przyciągnęła tu mnóstwo turystów. Tłoczno było na plaży i w barach. Obecnie dużo jest też dzieci, które przyjechały tutaj na kolonie.

Świadectwa odebrane, to oznacza że wakacje oficjalnie się rozpoczęły. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie rozpoczęli odpoczynek.

Ta zabawa uczestnikom na pewno długo pozostanie w pamięci. W Nieliszu odbyła się w sobotę (24 czerwca) wielka Sobótka. Na imprezę przybyło w sumie kilka tysięcy osób. Tłumy zgromadziły się zwłaszcza na wieczornym koncercie Zenona Martyniuka, piosenkarza i gitarzysty wykonującego muzykę z gatunku disco polo. Przybył on do Nielisza wraz z zespołem Akcent i wykonał wiele swoich przebojów. Nie zabrakło też innych, sobótkowych atrakcji.

Najpierw poznaliśmy zdjęcia. Były one wykonane w latach 60. ubiegłego wieku na sławnym jarmarku św. Kiliana w Skierbieszowie. Na owych pięknych, pożółkłych już fotografiach, uwieczniono dawnych handlarzy oraz wielu kupujących - mieszkańców Zamojszczyzny. Dzięki pomocy Urzędu Gminy w Skiebieszowie udało nam się dotrzeć do autora tych archiwalnych zdjęć. To pochodzący z Zawody (gmina Skierbieszów) Tadeusz Szkamruk. Spotkaliśmy się przed jego rodzinnym domem. Opowiedział nie tylko o targowisku sprzed dziesiątek lat.