Noc Świętojańska nad zalewem Maczuły będzie w wyjątkowej oprawie

Warsztaty wyplatania wianków

Oficjalne rozpoczęcie Nocy świętojańskiej zaplanowano o godz. 18-ej

Do wieczora scena ustawiona nad zalewem będzie rozbrzmiewała radosnym śpiewem. Wystąpią m.in. zespół Leśniczanki, zespół wokalno-instrumentalny Lokalsi, a następnie zespół „Gdzie diabeł nie może”. Tradycyjnie będzie można skosztować smakołyków przygotowanych przez miejscowe gospodynie.

Widowisko obrzędowe, pokaz ogniowy i dyskoteka pod chmurką

Gdy zapadnie zmrok, czyli ok. godz. 21 wszyscy goście zostaną zaproszeni na plażę, gdzie zapłoną ogniska, a uczniowie Szkoły Podstawowej w Sielcu przy zaprezentują widowisko obrzędowe nawiązujące do słowińskiego rytuału. Przy ludowych pieśniach w wykonaniu zespołu Kumowianki uczestnicy wydarzenia puszczą na wodę wianki z zapalonymi świecami. W programie przewidziano także pokaz ogniowy, a następnie nastrojowy recital na molo w wykonaniu znanego wokalisty Janusza Pruniewicza. Jest już w gminie tradycją, że plenerowe imprezy kończy dyskoteka pod chmurką. W Noc świętojańską do tańca zagra DJ White.