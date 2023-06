To był romantyczny wieczór z poezją i malarstwem Urszuli Bydlińskiej w Pawłowie. Zobacz zdjęcia

Wieczór Poezji i Malarstwa Urszuli Katarzyny Bydlińskiej to wydarzenie, które zorganizował Gminny Ośrodek Kultury wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Pawłowie, gm. Rejowiec Fabryczny.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wierszy z tomiku pt. "Otulam się Tobą" wyrecytowanych przez: Dorotę Gołębiowską, Katarzynę Chomę, Anna Wołosiuk, Martę Kozak oraz uczestniczki zajęć teatralnych w pawłowskim GOK i przez samą autorkę.

Ten romantyczny, piątkowy wieczór uświetnił mini recital Zespołu Acoustic River.

Urszula Katarzyna Bydlińska mieszka i pracuje w gminie Siedliszcze. Przygodę z poezją zaczęła we wczesnym dzieciństwie pisząc wierszyki o sąsiadach, swoich pupilach – psach, a w stanie wojennym krótkie, dziecięce formy antysystemowe, które rodzice przechwytywali i ukrywali z wiadomych względów. W szkole średniej pod wpływem fascynacji polskimi i rosyjskimi poetami powstały pierwsze wiersze o tematyce uczuć. Za udział w szkolnych konkursach literackich otrzymywała nagrody i wyróżnienia, zaś w okresie studiów ( UMCS w Lublinie) zadebiutowała w tygodniku Angora wierszem „Biedronka”. Poza nielicznymi publikacjami większość wierszy ukrywała się w czeluściach szuflady, by wreszcie za namową Joanny Pąk trafić do druku. W taki właśnie sposób powstał debiutancki tomik poezji pt. „Otulam się Tobą”.