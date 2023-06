Licealiści z Chełma już mają wakacje. Zobacz zdjęcia z uroczystego zakończenia roku szkolnego

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2022/2023 uczniowie odebrali świadectwa i dyplomy za osiągnięcia naukowe.

Były uściski, wzruszenia i pożegnania. Teraz przez najbliższe 2 miesiące uczniowie mogą zapomnieć o książkach i szkolnych ławkach. W końcu wakacje to czas by zregenerować siły i przygotować się do kolejnych naukowych wyzwań.

