Prasówka z całego tygodnia 3.09.2023 w Chełmie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Puławach poinformował w czwartek (31 sierpnia) o skażeniu mikrobiologicznym w wodzie. "Woda nie nadaje się do spożycia" - napisali w komunikacie.

Choć wakacje już za nami, nie zwalniamy tempa. Na terenie całego województwa przewidziane mnóstwo atrakcji, a prym wiodą wśród nich liczne festiwale kulinarne. Problem może sprawić jedynie decyzja, z których z nich skorzystać! Specjalnie dla Was zebraliśmy je wszystkie i przygotowaliśmy przegląd.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S17. To pierwszy z oddanych odcinków trasy od Piask do granicy z Ukrainą.

Lista bezpłatnych leków 65 plus i 18 minus została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wchodzi w życie już 1 września. Wykaz obejmuje ponad 2,8 tys. darmowe produktów leczniczych dla dzieci i przeszło 3,8 tys. dla seniorów. Zobacz, kto jest uprawniony i jak zdobyć taką receptę.

Tegoroczne gminne święto plonów w gminie Wierzbica miało bogaty program. Oprócz tradycyjnych uroczystości było mnóstwo atrakcji dla dorosłych i dla dzieci.

Na zakończenie wakacji Fundacja Hospicjum Starego Psa u Psiej Mamy zaprasza wszystkich na Charytatywny Koncert Medytacyjny połączony z Ceremonią Kakao. A muzyczną ścieżką poprowadzi przybyłych gości Ewa Michalina z Kuźnia Świadomości, Adrian i Piotr.

Kapitan Rafał Bereza na co dzień pełni służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. Po godzinach bije rekordy świata w międzynarodowych zawodach strażackich. Zalicza same sukcesy utrzymując mistrzostwo Europy i wicemistrzostwo świata. Obecnie przygotowuje się do jesiennych mistrzostw świata w sportach pożarniczych, które odbędą się w USA.