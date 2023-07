Prasówka z całego tygodnia 16.07.2023 w Chełmie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Dzieci uczęszczające na wakacyjne zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie nie mogą narzekać na nudę. W miniony czwartek pojechały na wycieczkę do Lasu Odkrywców w Ułężu. Atrakcji nie brakowało.

Lato zachęca do odpoczynku nad wodą. Gdy temperatury sięgają ponad 30 stopni najlepiej wybrać się nad Jezioro Białe w Okunince. Tam nie brakuje atrakcji!

Jubileuszowy 25.Jarmark Holeński w skansenie w Holi, gm. Stary Brus odbędzie się w niedzielę 23 lipca. To wydarzenie kulturalne, religijne, międzynarodowe jakiego nie ma nigdzie. Organizatorzy dopinają program tegorocznego spotkania, w którym oprócz stałych punktów znajdą się nowości.

Okazuje się, że patodeweloperka to nie jedyny problem rynku mieszkaniowego. Każdy, kto choć raz szukał mieszkania na wynajem, ten się w cyrku nie śmieje - i nie chodzi nam tylko o ceny. Zobaczcie najgorsze mieszkania z rynku wtórego, jakie udało nam się znaleźć.

Drugiego dnia na XXVIII Międzynarodowym Poleskim Lecie z Folklorem we włodawskim amfiteatrze wystąpiły zespoły z Indonezji, Hiszpanii oraz Gruzji.

Większość lubelskich szpitali zamawia posiłki dla pacjentów z firm cateringowych, tylko niektóre placówki zdrowia korzystają z własnej kuchni przy przygotowaniu posiłków. Stąd rozbieżności w stawce dziennej na pacjenta... Oraz w menu. Jak karmią w lubelskich szpitalach? Zachęcamy do przesyłania zdjęć ( [email protected] ).

Inscenizacja wielkiej bitwy wojów dowodzonych przez Bolesława Chrobrego ze zbrojnymi Jarosława Mądrego przyciąga tłumy. Owa historyczna batalia odbyła się w 1018 r. obok Gródka Nadbużnego, zwanego kiedyś Wołyniem. Było to wówczas jedno z najważniejszych grodzisk na pograniczu polsko-ruskim. Teraz zaplanowano kolejną rekonstrukcję. Odbędą się także pokazy, turnieje i m.in. wykłady. Obchody potrwają trzy dni (21-23 lipca).

Na szczycie wzniesienia o wysokości 465 m n.p.m. zobaczymy franciszkański klasztor, okazałą bazylikę oraz dom pielgrzyma. Znajduje się tam także m.in. droga krzyżowa o długości ponad 1,5 km. oraz 35 drewnianych i siedem drewnianych kaplic. Kalwaria Pacławska to jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w naszym kraju. Bardzo chętnie odwiedzana jest także przez turystów, również tych na rowerach. Nic dziwnego. Wieś położona jest w bardzo malowniczej okolicy. Rozległe widoki zapierają tam dech w piersiach.

Konfederacja jako pierwsza rozpoczęła prezentację wszystkich liderów list wyborczych w wyborach do Sejmu RP. W czwartek 13 lipca, podczas konferencji przy chełmskim gmachu, Konfederacja zaprezentowała kandydatów na posłów z pierwszych trzech miejsc w okręgu 7 obejmującego Chełm, Zamość, Białą Podlaskę.

Wakacje nie mogą być nudne. Dlatego też w najbliższy weekend 14 i 15 lipca, Galeria Chełm wraz z pracownikami Chełmskiej Biblioteki Publicznej oraz księgarnią Świat Książki zaprasza do udziału w edukacyjno- kreatywnym pikniku "Wakacje z książką".

Wszystko ma swój czas, jednak na pewno niejeden i niejedna z rozrzewnieniem wspomina czasy dzieciństwa w okresie PRL-u. Wtedy świat wyglądał inaczej. Dziś cofamy się pamięcią do upalnych lipców z lat 70. i 80. Jak wtedy wyglądały wakacje lubelaków i lubelanek?

To bez wątpienia jeden z najpiękniejszych szlaków turystycznych w Bieszczadach i w całej Polsce. Od strony Mucznego wspinaczka zajmuje około 1,5 godziny, a potem – już połoniną w szczytowych partiach – możemy wędrować podniebną ścieżką jeszcze ponad godzinę. To chyba najłatwiejszy szlak. Bo na tę malowniczą górę możemy wdrapać się również od strony wsi Widełki lub np. od strony Krzemienia lub Tarnicy. Są to jednak ścieżki dłuższe i trochę bardziej wymagające. Bukowe Berdo piękne jest jednak w każdej odsłonie!

Trzydniowe obchody 80. rocznicy Rzezi Wołyńskiej w Chełmie zakończyły się 11 lipca w rocznicę „Krwawej Niedzieli”. Przed pomnikiem Piety Wołyńskiej odprawiona została msza święta polowa, którą koncelebrował ks. biskup Adam Bab. W uroczystościach uczestniczył minister aktywów państwowych Jacek Sasin, przedstawiciele rządu, samorządu, licznych organizacji, służb oraz instytucji.