Prasówka Chełm 1.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmie nie minęło Cię nic ważnego

Już dziś, w piątek 31 maja 2024 r. rusza wielkie święto polskiej muzyki: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, które potrwa do 2 czerwca. Co dla widzów szykuje TVP? Zobaczcie tegoroczny opolski rozkład festiwalowej jazdy!

Sto lat to piękny wiek, którego dożyć mogą nieliczni. W gminie Krasnystaw mieszkają dwie osoby, które skończyły co najmniej 100 lat. Jedną z nich jest Marianna Szymańska, która obchodziła urodziny we wtorek 28 maja. Nadal jest samodzielna i dopisuje jej zdrowie.

Na stadionie lekkoatletycznym przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie trwają prace i widać już zdecydowane postępy. Wszystko wskazuje na to, że budowa zostanie zakończona w terminie.

Już w sobotę 1 czerwca Castorama w Chełmie i Zamościu zaprasza najmłodszych majsterkowiczów do sklepów na zajęcia z okazji Dnia Dziecka. To będzie świetnia okazja do pokazania najmłodszym, jak ponownie i z pomysłem wykorzystać różne materiały. Zajęcia rozpoczną się o godz. 11.00 i trwać będą do godz. 16.00.

„Rozbudujemy infrastrukturę przy zalewie. Powstaną pole kempingowe, baza z infrastrukturą dla kamperów, punkty widokowo, tężnia, płytki basen dla najmłodszych” – czytany w obszernym programie wyborczym Rafała Zwolaka, prezydenta Zamościa. Teraz przyszedł czas na realizację tych licznych obietnic. Wygląda na to, że przynajmniej nad zalewem jest to możliwe.