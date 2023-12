Powiat chełmski. Anonimowy list rozpętał burzę wokół bazy w Sielcu

Anonim jest pełen zarzutów wobec bazy w Sielcu.

- W powiecie jest wiele problemów lewizny, które akceptowane są przez obecną władze(...)Przedstawione problemy przesyłam Panu, bo mam nadzieję, że wreszcie zrobicie tu jakiś porządek. (...) Tego, co się tam dzieje, nie było nawet za komuny. Grupa pracowników, kierownictwo oraz starosta codziennie okradają to miejsce ze wszystkiego, co tam jest: od płynu do mycia naczyń i inne środki chemiczne, kruszywa, rur stalowych, paliwa, łańcuchów, olejów, którymi handlują we włąsnych domach, tam też mają podwórka wysypane kamieniem z Sielca - wynika z treści anonimowego listu, który przytaczał podczas obrad sesji radny Tomasz Szczepaniak.