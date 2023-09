Narodowe Czytanie w Galerii Chełm i chełmskiej bibliotece. Zobacz zdjęcia

W tym roku "Nad Niemnem" mieszkańcy Chełma mogli posłuchać w wypożyczalni książek Chełmskiej Biblioteki Publicznej, gdzie przybyli licznie przedstawicieli różnych profesji. Czytanie "Nad Niemnem" odbyło się również w Galerii Chełm. Tam akcję organizowała Delegatura w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Chełmie oraz z IV Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie.

Narodowe Czytanie objęte jest patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. „Nad Niemnem” to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. To powieść pozytywistyczna o charakterze społeczno-obyczajowym z 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości.

Zobacz w naszej galerii zdjęcia z Narodowego Czytania w Galerii Chełm oraz Chełmskiej Bibliotece Publicznej.