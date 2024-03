Dzień Sołtysa w Gminie Wierzbica. Sołtysi spotkali się na uroczystej sesji. Zobacz zdjęcia

- Ostatnie pięć lat uznać należy jednak za kadencję sukcesu inwestycyjnego. Zrealizowaliśmy przedsięwzięcia za około 42 mln zł przy ponad 34 mln dotacji. Scalenia za ponad 47 mln zł w tym prawie 31 mln na drogi poscaleniowe. mówiła wójt Bożena Deniszczuk. - To prawie 30 km dróg oraz przedszkole ze żłobkiem, dwie świetlice i trzecia w realizacji i wiele innych. Gdyby w poprzednich kadencjach wykonano 50% tego, co zrobiliśmy przez pięć ostatnich lat, to zastanawialibyśmy się, na której drodze malować pasy, a gdzie posadzić bratki - dodała.