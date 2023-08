Gmina Chełm. Uroczystości w 160. rocznicę bitwy pod Depułtyczami. Zobacz zdjęcia

Bitwa pod Depułtyczami była jedną z bardziej zaciętych bitew Powstania Styczniowego, największą w Ziemi Chełmskiej i co najważniejsze zakoczyłą się zwycięstwem

5 sierpnia 1863 roku w okolicy Depułtycz koło Chełma doszło do bitwy powstańców z Rosjanami. Tego dnia rano do Chełma weszły wojska powstańcze. Oddziały Kajetana Ćwieka – Cieszkowskiego i Władysława Eminowicza przybyły ze Stawu, a Józef Władysław Rucki ze swoim wojskiem ze Święcicy. Po zajęciu miasta powstańcy otrzymali wiadomość o zbliżaniu się od strony Krasnegostawu, Uściługa, Włodawy i Dubienki znacznych sił rosyjskich. Powstańcy wyruszyli w kierunku Depułtycz, bo tam spodziewali się najszybciej wroga, który miał z Krasnegostawu najbliżej do Chełma. Za Pokrówką, około godziny 10.30 natknęli się na Rosjan. Doszło do bitwy która trwała od do 16,00. Polacy wyparli Rosjan w stronę Depułtycz i zmusili do wycofania się do Wierzchowin.