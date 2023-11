Dorohusk. Protest polskich przewoźników nie podoba się ukraińskim kierowcom. Domagają się jego zakończenia. Doszło do incydentów

W piątek po godzinie 12 -ej w Okopach na drodze DK12 w rejonie przejścia granicznego w Dorohusku, gdzie od poniedziałku trwa protest polskich przewoźników doszło do napiętej sytuacji. Kilkuset oburzonych ukraińskich kierowców wyszło z kabin swoich ciężarówek i domagało się likwidacji protestu polskich przewoźników. Policja szybko zareagowała i ukraińscy kierowcy wrócili do swoich samochodów.

- W związku z tym, że sytuacja stała się niebezpieczna poprosiliśmy władze gminy Dorohusk o rozwiązanie protestu. Na obecną chwilę nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi z gminy - mówi kom. Ewa Czyż oficer prasowy chełmskiej policji.

To nie koniec incydentów. Ukraińscy kierowcy zablokowali drogę - chodząc dużą grupa w tą i z powrotem po przejściu dla pieszych w Stołpiu. W ten sposób zablokowana została droga z Chełma do Lublina. Powstały duże korki sięgające do Siedliszcza.