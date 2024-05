Chełmscy uczniowie finalistami Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice

Uczniowie Mateusz Malarz, Oliwier Stachniku i Sebastian Tukiendorf z klasy IV o profilu technik mechanik Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie uzyskali wyróżnienie i tym samym tytuł finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice.

Wyróżnienie to uprawnia uczniów do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego oraz możliwość studiowania na wybranych uczelniach.

Do olimpiady uczniów przygotowywali nauczyciele: Dorota Dyczko z Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie oraz Józef Markiewicz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie.