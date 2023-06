Wierzbica. Rywalizowali młodzi strażacy. Za nami Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zobacz zdjęcia

Zawody rozpoczęły się w niedzielę o godz. 10:00 uroczystą zbiórką wszystkich drużyn i złożeniu przez Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wierzbicy meldunku o gotowości do rozpoczęcia zawodów.

Młodych strażaków powitali: Kazimierz Smal - prezes ZOP ZOSP RP w Chełmie, Bożena Deniszczuk - wójt Gminy Wierzbica, Piotr Surowiec - prezes ZOG ZOSP RP w Wierzbicy, st. bryg. Mirosław Bury - zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie.

Organizatorami turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Chełmie, Komenda Miejska PSP w Chełmie, Wójt Gminy Wierzbica.

Zawody sportowo-pożarnicze mają na celu kształtowanie świadomości pożarniczej wśród młodzieży, a także popularyzację wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Stanowią one formę szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Zostały one zorganizowane zgodnie z obowiązującym „Regulaminem młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych” z 2010 roku - informują organizatorzy.