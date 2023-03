Chełm. Uroczyste wręczenie promes dla Ochotniczych Straży Pożarnych z regionu. Zobacz zdjęcia

Jednostki OSP, którym zostały przyznane promesy to:

Dzięki tym środkom zakupionych zostanie co najmniej 11 pojazdów. Ich szacunkowa wartość to 10 mln złotych. Pieniądze na zakup pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, samorządów terytorialnych oraz z jednostek OSP.

Pozyskane dofinansowanie umożliwi w województwie lubelskim zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez co najmniej 62 jednostki OSP. Ich łączna szacunkowa wartość to ok. 45 mln. zł.

W uroczystości uczestniczyli: Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski, posłowie RP: Anna Dąbrowska – Banaszek, Monika Pawłowska, Sławomir Zawiślak, senator RP – prof. Józef Zając, poseł do PE – Beata Mazurek, członek zarządu województwa lubelskiego – Zdzisław Szwed, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Sławomir Mazurek, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – Agnieszka Kruk, dyrektor delegatury w Chełmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – Katarzyna Zawiślak, starostowie, wójtowie oraz przedstawiciele urzędów gmin, komendanci powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.