Chełm. Uczcili pamięć ofiar tragicznego pierwszego Marszu Śmierci. Zobacz zdjęcia

Pierwszy Marsz Śmierci w dziejach drugiej wojny światowej był przez wiele dekad zapomnianą zbrodnią.

1 grudnia 1939 roku rankiem, Niemcy zgromadzili blisko 2000 żydowskich mężczyzn w wieku 16-60 lat na chełmskim Rynku, a następnie pognali ich do oddalonego o ponad 50 km Hrubieszowa i dalej do leżącego po sowieckiej strefie wpływów Sokala.

Pierwszej zbiorowej egzekucji dokonano w lesie Borek, potem były kolejne. Oprócz egzekucji, esesmani zabijali każdego, kto nie nadążał lub się zatrzymywał. 2 grudnia w Hrubieszowie, Niemcy dołączyli do chełmskiej grupy ponad 1000 hrubieszowskich Żydów, zmuszając wszystkich do marszu w kierunku sowieckiej granicy. Pozostałych przy życiu mężczyzn podzielono na dwie grupy i skierowano w kierunku Sokala oraz Bełza. Po dotarciu padł rozkaz przejścia na stronę sowiecką, ale straż graniczna odmówiła ich przyjęcia. Wielu utonęło usiłując przeprawić się przez Bug. Ostatecznie kilkuset Żydom udało się przedostać na terytorium Związku Radzieckiego, gdzie otrzymali pomoc od miejscowych. Nieliczni chełmscy Żydzi zdecydowali się na powrót do Chełma.