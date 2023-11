Chełm. Są pieniądze na ciepłe mieszkania. Warto napierw wypełnić ankietę

- Ankieta skierowana jest dla osób fizycznych, w tym najemców, a także wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali) zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, służących do ogrzewania oraz poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Chełm - informują chełmscy urzędnicy.