Chełm. Rywalizowali najlepsi piloci podczas Samolotowych Mistrzostw Polski w Lataniu Precyzyjnym. Zobacz zdjęcia

Organizatorem tegorocznych mistrzostw była PANS w Chełmie, przy współudziale Komisji Samolotowej Aeroklubu Polskiego, partnerem zaś Województwo Lubelskie „Lubelskie Smakuj Życie!”.

Zawody traktowane są jako cykl przygotowań pilotów Samolotowej Kadry Narodowej do 26. Mistrzostw Świata w Lataniu Precyzyjnym. Podczas zawodów zostały rozegrane 3 konkurencje nawigacyjne oraz 4 lądowania precyzyjne. Rywalizacja polegała m.in. na oblocie ściśle wyznaczonej trasy, odnalezieniu wyłożonych w terenie znaków, oraz utrzymaniu stałej prędkości lotu. Kontrola czasu nad punktami dokonywana jest przez sędziów z dokładnością do 2-ch sekund.

Kolejną konkurencją były lądowania precyzyjne. Piloci mieli do wykonania cztery różne rodzaje lądowań: tzw. normalne, bez mocy silnika, bez mocy silnika i bez klap oraz znad przeszkody. Lądowania wykonywane były na pasie startowym o szerokości 12 m i długości 70 m. Warto dodać, że rozpiętość skrzydeł samolotu to ponad 9 m, a prędkość podejścia wynosi ok. 60 węzłów. To pokazuje, jaką precyzją i spokojem musieli wykazać się uczestnicy zawodów.