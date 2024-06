Chełm. Przed nami "Mały Festiwal Fotografii" Grupy Paparazzi

- Mały Festiwal Fotografii Grupy Paparazzi - chociaż ma on charakter wyłącznie wystawienniczy to jednak nie będzie taki mały - zapowiadają organizatorzy. -W piątek 14 czerwca o godzinie 17.00 zapraszamy do Chełmskiej Biblioteki Publicznej na wernisaż wystawt TRYPTYK naszej grupy. Zaprezentujemy również część wystaw absolwentów naszej formy na przestrzeni lat 2007 - 2024. Z uwagi na możliwości lokalowe pokusiliśmy się zaprezentować 12 wybranych wystaw mając nadzieję, że i one znajdą swoje miejsce w przestrzeni biblioteki - dodają.