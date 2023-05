Chełm. Jeszcze w tym roku ruszy Miejska Stacja Paliw. Mieszkańcy będą tankować taniej

- Jednocześnie warto pamiętać, że miasto niedawno wydało pozwolenie na budowę przez ARP biurowca na terenie dawnego Dworca PKS. Oznacza to, że centralna część naszego miasta, która do tej pory nie miała najlepszej prezencji, zmieni się nie do poznania - podkreśla Jakub Banaszek prezydent Chełma na swoim na stronie Facebook.