Chełm. Będzie kolejny koncert w ramach "Muzycznej Skarpy" przy ChDK

"Eclectic Music" to formacja, która skradła serca słuchaczy swoją unikalną muzyką, łączącą różnorodne gatunki muzyczne, takie jak folk, blues, rock i country.

Członkowie zespołu - Agnieszka Jaszczuk (saksofon), Jaromir Wójcik (perkusja), Marcin Kamiński (bass), Artur Szokaluk (banjo, śpiew, gitara) i Sebastian Bardzał (gitara, śpiew) - zaserwują Wam wyjątkowe autorskie kompozycje, choć zdarza im się także czasami sięgać po teksty znanych poetów. Jednak to, co wyróżnia brzmienie EM, to niezwykłe połączenie banjo i saksofonu, które nadaje zespołowi bluesowo jazzowego charakteru.

Grupa ma na swoim koncie II miejsce w konkursie piosenki na XXVIII Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie. Muzyków można było też usłyszeć podczas Motopikników w Woli Uhruskiej, na finałach WOŚP w Chełmie, podczas jednej z chełmskich Nocy Kultury, czy w zamojskim klubie jazzowym Kosz. W ubiegłym roku zespół wydał debiutancką płytę zatytułowaną „Opowieści z kraju nad Wisłą”.