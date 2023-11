Burmistrz Włodawy w roli świętego Mikołaja - wybierze najbardziej wzruszający list i ufunduje nagrodę

Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński ogłosił świąteczny konkurs dla najmłodszych mieszkańców Włodawy.

- Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku. Chcemy, aby były one jeszcze bardziej magiczne, zwłaszcza dla naszych najmłodszych mieszkańców. Dlatego

serdecznie zapraszam wszystkie dzieci do udziału w Konkursie Świątecznym na najciekawszy list do Świętego Mikołaja. Zwycięży najpiękniejszy, najbardziej wzruszający i ujmujący list – wyjaśnia burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Aby wziąć udział w konkursie, należy samodzielnie napisać list, spakować go w kopertę i wrzucić do specjalnej skrzynki, która znajduje się przy punkcie podawczym Urzędu Miejskiego we Włodawie (al. J. Piłsudskiego 41, hol na parterze). Należy pamiętać o wpisaniu na kopercie danych do kontaktu.

Konkurs potrwa do 11 grudnia. Laureata konkursu wybierze burmistrz Wiesław Muszyński, który ufunduje i osobiście wręczy nagrodę zwycięzcy.