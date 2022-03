Bezpłatna mammografia w Chełmie. Sprawdź kto i kiedy może zbadać się za darmo

Rak piersi jest jedną z czołowych chorób w Polsce, która doprowadza do śmierci kobiet. Wysoka śmiertelność może wynikać z początków choroby, podczas których nie ma żadnych objawów. Oczywiście wcześniej wykryty nowotwór jest uleczalny, dlatego ważne jest regularnie wykonywanie badań, które pozwalają wykryć każdą zmianę.

We wtorek 29 marca na parkingu przy Chełmskim Parku Wodnym stanie Mammobus, w którym odbędą się bezpłatne badania mammograficzne. Od 9.00 do 12.00 każda z Pań w wieku od 50 do 69 lat będzie mogła skorzystać z badań po uprzedniej telefonicznej rejestracji.

Badanie piersi w autokarze jest całkowicie bezpłatnie. Aby zarejestrować się na badanie, należy umówić się telefonicznie dzwoniąc na numer 58 325 76 02.