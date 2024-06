Prasówka z Chełma 26.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Mieszkaniec gminy Jastków zgłosił redakcji Kuriera Lubelskiego problemy z brakiem wody w swoim gospodarstwie domowym. Jego zdaniem sytuacja utrudnia wykonywanie podstawowych czynności domowych, a reakcja ze strony gminy jest niewystarczająca. Wójt natomiast apeluje o oszczędzanie wody oraz informuje o planach budowy nowego ujęcia.

Zespół z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie wszczepił nowy rodzaj stentgraftu u chorej z tętniakiem aorty piersiowej. Był to pierwszy tego typu zabieg w Polsce. W przeciwieństwie do dotychczas stosowanych rozwiązań, stantgraft nowego rodzaju nie musi być zamawiany dla pacjenta indywidualnie, co przyspiesza wykonanie zabiegu nawet o kilka tygodni.