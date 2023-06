To pierwszy charytatywny piknik PsyWitanie Lata w Chełmie. Będzie dużo się działo

Na charytatywnym pikniku PsyWitanie Lata organizowanym przez Fundacja Hospicjum Starego Psa u Psiej Mamy w Chełmie oraz Fundację Piąte Koło bedzie można poznać podopiecznych hospicjum. Są to schorowani,często niewidomi, głusi psi seniorzy, chorujący na przewlekle choroby, wymagających wielu leków na stałe, częstych kontrolnych badań stanu zdrowia. Z tego też względu są to już tzw psy nieadopcyjne, które dożywają pod skrzydłami Hospicjum Starego Psa u Psiej Mamy. Biorąc udział w konkursach, czy loteriach będzie można pomóc tym pieskom. Kto ma starszego psa to wie, że koszty leczenia są naprawdę ogromne. Będzie też można poznać sympatyczne psiaki do adopcji.