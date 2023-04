To był wiosenny wieczór poezji i malarstwa pełen nostalgii i liryki. Zobacz zdjęcia

Recytacja wierszy autorki z tomiku "Otulam się Tobą" wprowadziła wszystkich w liryczny nastrój. Wydarzeniu towarzyszył występ zespołu Acoustic River oraz prezentacja obrazów olejnych i akwarel poetki. Wieczór upłynął w atmosferze lirycznych wzruszeń i artystycznych przeżyć.

„Otulam się Tobą” to zbiór wierszy Urszuli Katarzyny Bydlińskiej - autorki i jednocześnie malarki z miejscowości Wola Korybutowa Druga, gm. Siedliszcze. Autorka zadedykowała książkę wszystkim, których kocha. Na pierwszych stronach książki podziękowania kieruje do osób, które w sposób szczególny przyczyniły się powstania tego zbioru poezji. Okładkę i strony książki wzbogacają linoryty Pawła Brodzisza. Słowo wstępne napisała Marta Kozak – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy.

- Pani Urszula pisze m.in. o tym, co daje moc, szczęście, także o decyzjach, o zmianie życia, planach na przyszłość, marzeniach... W tych krótkich tekstach, składających się zazwyczaj z jedno-, dwu- lub trzywyrazowych wersów, mamy pełną paletę barw i emocji. A miłość, z którą się tu zetknęliśmy, to nie tylko uczucie skierowane do osoby, ale również i do życia. Emocje opisane zostały prosto i przystępnie, bezpośrednio, w bezrymowych utworach. Z tekstów kipi uczuciowość, a emocje można wprost poczuć…” - pisze w słowie wstępnym Marta Kozak.