Sierpień w Chełmie: Przegląd prasy z lipca 2023 w Chełmie, najważniejsze informacje miesiąca

Nikt z nas nie chce sobie nawet wyobrażać scenariusza, w którym nasz piesek znika z domu i nie możemy go znaleźć. Na szczęście z pomocą przychodzi w takich sytuacjach lubelskie schronisko, gdzie najczęściej takie zguby właśnie trafiają. Właściciele mają wtedy około dwóch tygodni na odebranie zwierzaka, inaczej ten trafia do adopcji. Zobacz zdjęcia psów, które przywieziono tam w ostatnim czasie.

Przed nami kolejna 21. edycja Jarmarku Pawłowskiego - Ginące Zawody. To wydarzenie nawiązuje do staropolskich jarmarków, na których można było zakupić wykonywane ręcznie ówczesne przedmioty i narzędzia codziennego użytku. Impreza odbędzie się 6 sierpnia na rynku w Pawłowie, gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski.

Festiwal Spotkania Trzech Kultur to niezwykle klimatyczna impreza, która co roku przyciąga mnóstwo osób. Mieści się tu kościół, cerkiew i synagoga i w tych miejscach, w najbliższą niedzielę 30 lipca, rozbrzmiewać będzie muzyka i śpiew w trzech językach.

Żyjemy w czasach, gdzie wszystkie sklepy mamy zamknięte pod jednym dachem w wielkich centrach handlowych. Nawet mieszkańcy mniejszych miejscowości posiadający samochód co najmniej raz w tygodniu wybierają się do miasta na duże zakupy. A mało kto wie o istnieniu tak zwanego święta dyszla. Co to jest i na czym polega?

Ten charytatywny koncert na rzecz Fundacji Hospicjum Starego Psa u Psiej Mamy, który odbył się w minioną sobotę w Chełmskiej Bibliotece Publicznej chwytał za serce. W niezwykły nastrój swoim śpiewem wprowadziła wszystkich Ania Sama, przy fantastycznym akompaniamencie gitarowym Jarka Jurkiewicza.