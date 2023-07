Gmina Leśniowice. Będzie odpust przy kapliczce świętej Anny z cudownym źródełkiem

Tradycja uświęcenia miejsca ku czci św. Anny w Sielcu sięga XVII wieku

Uzdrowienia zdarzały się coraz częściej. Zaświadczać miała o tym cerkiew unicka którą pobudowano w Sielcu i w której umieszczono ikonę św. Anny. Gdy po powstaniu styczniowym cerkiew stała się prawosławna każdy mijał świątynię i chodził modlić się na łąki w pobliżu źródełka. Z czasem w miejscu objawienia wybudowano kapliczkę. Do niej pielgrzymowali wierni nawet z odległych okolic, a pątnicy czerpali wodę.

Obecna kapliczka pochodzi z początku XX wieku. Co roku rocznie w tym miejscy modlą się rzymscy katolicy i prawosławni. Jedni 26 lipca drudzy 7 sierpnia. Chrześcijanie wspólnie świadczą o cudownych właściwościach sielskiej wody, która leczy szczególnie choroby oczu, bóle głowy, rąk i nóg.. „Kapliczka na Wodzie” jest iście ekumeniczna i wielopokoleniowa. Łask od św. Anny szukają tu dorośli, młodzież i dzieci.

Wśród miejscowych krąży taka oto legenda

W okresie międzywojennym jedna z rodzin z kresów chciała emigrować do Ameryki. W rodzinie była dziewczynka cierpiąca na chorobę wrzodową. Dziewczynki ze względu na dolegliwości nie wpuszczono na statek. Zaopiekowała się nią babcia z Sielca. Chodziła z nią do kapliczki i leczyła wodą ze źródełka. W końcu dziecko wyleczyła. Według różnych opowieści ta dziewczynka, teraz osoba w podeszłym wieku żyje do dzisiaj.