Przez nieuwagę urzędnika Chełm stracił ponad 3,5 mln złotych dotacji na remont ulic

Odpowiedzialni za to miejscy urzędnicy nie dopełnili tej prostej, ale bardzo istotnej formalności. Termin na złożenie dokumentów minął. Jak informuje prezydent, o tym niemiłym fakcie dowiedział się od pracownika Urzędu Wojewódzkiego, który zadzwonił z pytaniem, dlaczego miasto zrezygnowało z dofinansowania.

- Nie zrealizujemy inwestycji, bo pracownik nie przeczytał dokumentu, wpiął do segregatora, a dyrektor nie nadzorował projektu. Sztywną zasadą przy projektach drogowych jest 30 dni na złożenie odpowiedzi. To co się wydarzyło, to kryminał – napisał prezydent Banaszek.