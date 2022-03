Przegląd tygodnia z 6.03.2022 w Chełmie. Najważniejsze wydarzenia od 27.02 do 5.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Chełm, 6.03.2022. 27.02 - 5.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sekretarz generalny Czerwonego Krzyża odwiedził lubelski magazyn polskiej organizacji humanitarnej będącej członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca przy ul. Bursaki w Lublinie. Po spotkaniu z wiceprzewodniczącą ukraińskiego ruchu Valentiną Pryshko, Jagan Chapagain udał się na przejście graniczne w Dorohusku. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Premier Mateusz Morawiecki w sobotę (5.03) odwiedził składnicę RARS w podlubelskich Niemcach, czyli tzw. hub. Dotychczas na Ukrainę wyjechało stąd ponad 6,5 tys. ton pomocy humanitarnej. W tym m.in. leki, żywność z długim terminem przydatności do spożycia, środki opatrunkowe i higieniczne. Do tej pory do Polski dotarło ok. 100 samolotów, 50 ciężarówek oraz kilka pociągów z pomocą humanitarną z ponad 20 krajów. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.