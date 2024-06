Przegląd prasy 2.06.2024 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

W sobotę (1 czerwca) ulicami Lublina przeszedł kolejny Marsz Równości. O godz. 13 wystartował z Alei Racławickich na wysokości CSK, a później ruszył Lipową, Narutowicza, Głęboką, Sowińskiego, Poniatowskiego i Popiełuszki, by zakończyć się na placu pod pod Galerią Labirynt.

W sobotę, na jednej z opolskich kamienic przy ul. Oleskiej, odsłonięto mural przedstawiający postać Michała Bajora - wybitnego piosenkarza i aktora, który od dziecka dorastał w atmosferze festiwali i teatru. Mural, którego autorką jest Natalia Rak, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zdobi teraz centrum miasta, będąc hołdem dla artysty, który przez lata przyczynił się do rozwoju polskiej kultury.

Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło dzisiaj (1 czerwca) rano. Na miejscu trwają czynności policji pod nadzorem prokuratora.

W sobotę 1 czerwca kolejny wybitny artysta dołączył do grona wyróżnionych w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Włodzimierz Korcz, kompozytor i pianista, znany ze współpracy z takimi gwiazdami jak Alicja Majewska i Michał Bajor, odsłonił swoją gwiazdę w Opolu.

Od środy na drogach powiatu włodawskiego doszło do dwóch poważnych zdarzeń drogowych. W pierwszym kierujący fordem nie upewnił się co do możliwości wyprzedzania, w wyniku czego najechał na tył audi. Wczoraj, rowerzysta najechał na poprzedzające koło roweru kolegi.

Opolska Karolinka, czyli nagroda im. Anny Jantar, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Debiutów, powędrowała do rąk 19-letniego Norberta Wronki. Z kolei nagrodę publiczności zdobył Alan Cymbalista.

Już dziś, w piątek 31 maja 2024 r. rusza wielkie święto polskiej muzyki: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, które potrwa do 2 czerwca. Co dla widzów szykuje TVP? Zobaczcie tegoroczny opolski rozkład festiwalowej jazdy!