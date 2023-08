Prasówka 6.08.2023 z całego tygodnia w Chełmie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Stachursky, Gosia Andrzejewicz, Aleksandra Szwed oraz zespół Weekend – to tylko niektórzy wykonawcy, których w niedzielę (6 sierpnia) zobaczymy na zamojskim Rynku Wielkim. Zamość będzie jednym z 18 miast w Polsce na mapie koncertowej telewizyjnej Dwójki. Cykl zatytułowany „Roztańczona Polska”. Wykonawcy zaprezentują zatem głównie tego typu muzykę. Zadowoleni będą także miłośnicy polskiej kuchni.

Dni Chełma to impreza, którą dużym sentymentem darzy wielu chełmian. Zawsze przyciągały tłumy mieszkańców nie tylko miasta, ale także regionu. Impreza po latach przerwy ponownie odbędzie się w centrum miasta. Tym razem, po konsultacjach z mieszkańcami, miasto postawiło na gwiazdy pop rocka.

Choć półmetek wakacji już za nami, nie zwalniamy tempa ani na chwilę. Na terenie całego województwa przewidziane jest tyle atrakcji, że nuda nie pojawi się ani na chwilę. Problem może sprawić za to decyzja, z których z nich skorzystać! Specjalnie dla Was zebraliśmy je wszystkie i przygotowaliśmy przegląd.

Chełmski Dom Kultury zaprasza do udziału w Muzycznej Skarpie. Tym razem na scenie zobaczymy utalentowanych artystów - Adama Szabata i Waldemara Korzeniowskiego.

Park Międzyosiedlowy Polan w Chełmie z każdym rokiem wygląda coraz gorzej. Jego rewitalizacja miała rozpocząć się w tym roku. Niestety z uwagi na wzrost kwot wartości zadania, miasto kilka miesięcy temu zmuszone było zmienić plany i odłożyć jego rewitalizację.

Przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włodawie powstała tężnia solankowa. Mieszkańcy Włodawy, a takżę turyści mogą już z niej korzystać i zażywać prozdrowotnych inhalacji.

To wielki dzień! W czwartek (3 sierpnia) z Lublina ruszyła 45. piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pątników żegnali stojący na trasie Lublinianie. Do przejścia mają przeszło 320 km, jednak to ich nie przeraża - mają motywację.