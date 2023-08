Park Międzyosiedlowy Polan w Chełmie w tym roku nie będzie rewitalizowany. Będzie za to przebudowa ulic, chodników i parkingów

Jesienią ubiegłego roku miasto unieważniło przetarg na „Rewitalizację terenów rekreacyjno-turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka przy ul. Lwowskiej”. Najniższa oferta złożona w postępowaniu wniosła ponad 22 mln zł, podczas gdy miasto zamierzało przeznaczyć na to 16 mln zł (z czego 14,2 mln zł to rządowa dotacja z „Polskiego Ładu”). Miasta nie stać było na dołożenie z budżetu dodatkowych milionów na to zadanie. Dlatego w tym roku ta inwestycja nie będzie realizowana, ale miasto z niej nie rezygnuje.

- Do 29 września powinien zostać ogłoszony nabór w ramach programu Polska Wschodnia. Samorząd chce pozyskać dofinansowanie na rewitalizację Parku Polan z tego programu. Mamy gotową dokumentację i jest szansa , że otrzymamy dofinansowanie - informuje Damian Zieliński z gabinetu prezydenta Chełma.