Powiat chełmski w pierwszej piątce rankingu "Wspólnoty". Inwestują najwięcej

- W ubiegłym roku zajęliśmy siódme miejsce i był to nasz ogromny sukces. Teraz znaleźliśmy się w pierwszej piątce powiatów, które najwięcej inwestują. Udało nam się to, mimo że jesteśmy jednym z najbiedniejszych powiatów. Na 314 powiatów w kraju zajmujemy pod względem zamożności mieszkanców miejsce 246 – podkreśla Piotr Deniszczuk starosta chełmski.

Ranking powstał w ramach współpracy pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

- Ten sukces nie wziął się znikąd. Udaje nam się prowadzić tak wiele inwestycji dzięki zgodnej koalicji w radzie powiatu, która nie działa destrukcyjnie, ale ciężko pracuje nad tym, by współpraca układała się pomyślnie, dla dobra mieszkańców. To też efekt właściwego doboru pracowników. A co najważniejsze, wpływ na inwestycje ma współpraca z samorządami. Tam, gdzie ona układa się dobrze, gdzie z wójtem lub burmistrzem potrafimy się porozumieć, łatwiej jest planować budowy dróg. Najbardziej cenię sobie współpracę na najniższym szczeblu samorządu, a więc z radnymi gmin i sołtysami wsi – dodaje starosta Piotr Deniszczuk.