Chełm. Walentynkowe, bezpłatne warsztaty tanga argentyńskiego

Są to zajęcia dla osób początkujących, którzy chcą odkryć magię tanga. Istnieje także możliwość kontynuacji nauki w ramach cotygodniowych zajęć.

W trakcie warsztatu poznacie podstawy tanga argentyńskiego, powszechnie uznawanego za najbardziej fascynujący i zmysłowy taniec świata.

Argentyńskie tango to znacznie więcej niż kroki i figury. To styl bycia, pozytywne nastawienie do świata, a przede wszystkim otwarta i serdeczna społeczność kochająca życie i taniec.