Chełm. Słodkie upominki przekazali dla dzieci z ukraińskiego Mikołajowa

- Za udzielone wsparcie dziękujemy w szczególności Mariuszowi Strzelczukowi, Jackowi Korzeniewskiemu z firmy Success oraz wszystkim darczyńcom w tym: Grzegorzowi Cieślikowi - firma Cedrob z Ciechanowa, Konsulowi Stanisławowi Adamiakowi, Kołu Myśliwskiemu 26, uczniowi IV LO Jakubowi Reznerowi, wiernym oraz proboszczowi Parafii Prawosławnej Św. Jana Teologa - ks. dr Jarosławowi Szczurowi, Młodzieżowej Radzie Miasta, firmie Meblotap - Dariuszowi Jasińskiemu, Kancelarii Adwokackiej Piotra Mroczkowskiego, firmom transportowym Krzysztofa Lipczyńskiego oraz Dariusza Kędzierawskiego, restauracji Strzecha u Wojciecha - Wojciechowi Malawskiemu, Hubertowi Sobolewskiemu - właścicielowi firmy budowlanej oraz Wojciechowi Żurawkowi - biuro nieruchomości – podkreślają władze Chełma.

Mikołajów to miasto w południowej Ukrainie, które, jako jedno z wielu miast na terytorium naszego wschodniego sąsiada, padło ofiarą brutalnej rosyjskiej agresji. Od sierpnia 2022 jest miastem partnerskim Chełma.

Od początku wojny na Ukrainie Chełm był hubem przeładunkowym dla pomocy przekazanej do Mikołajowa i odpowiadało logistycznie za zorganizowanie transportu m. in. samochodów strażackich, czy ciężkiego sprzętu do naprawy dróg. Miasto przekazywało także przekazywał pomoc humanitarną w postaci leków, żywności i wody.