Chełmska Siódemka rozpoczęła wyjątkową współpracę. Nowe pracownice będą wspierać ukraińskich uczniów

Nowi pracownicy będą wspierać ukraińskich uczniów

Fondation de France prowadzi program “Solidarity with Ukrainians”, z którego środków finansuje projekt „We with You – integration, inclusion and direct assictance for people from Ukraine”. Stowarzyszenie “Dla Ziemi” realizujące projekt zdecydowało, że jednym z działań będzie zatrudnienie asystentek międzykulturowych.