Chełm. Otwarte zostały wyremontowane mieszkania dla uchodźców z Ukrainy. Będą mieszkać w lepszych warunkach. Zobacz zdjęcia

UNHCR, agencja ONZ do spraw uchodźców, wraz z partnerską organizacją CORE (Community Organized Relief Effort) oraz we współpracy z Urzędem Miasta Chełm, właśnie zakończyły prace remontowe dwóch mieszkań będących częścią bursy szkolnej przy ulicy Powstańców Warszawy. Mieszkania mają zostać oddane w użytkowanie uchodźcom przebywającym na terenie Chełma. Mogą służyć 12-15 osobom.

Już w sobotę pierwsze dwie rodziny, wśród których są dziadkowie z wnukiem, będą już mogły tam się przeprowadzić. Do tej pory osoby te mieszkały w dość skromnych warunkach na terenie bursy. Są tutaj od początku wybuchu wojny na Ukrainie i pochodzą z miejscowści na wschodzie, gdzie obecnie toczą się walki.

- Bardzo cieszymy się, że dzięki współpracy i pomocy UNHCR oraz sprawnej realizacji przez CORE udało się wyremontować te mieszkania. Zostało też zrobione oddzielne wejście do budynku i nie trzeba będzie przechodzić przez bursę. Mieszkania są umeblowane i gotowe do zamieszkania. Z pewnością jest to dla tych osób bardzo ważne, bo dzięki temu będą mogli w miarę normalnie funkcjonować - mówi wiceprezydent Chełma Dorota Cieślik.