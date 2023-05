Będzie nowe kolumbarium w Chełmie na terenie cmentarza komunalnego

Spółka MPGK w Chełmie ogłosiła już przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kolumbarium.

Powstanie zespół kolumbariów do pochówków urnowych z ok. 630 nisz. Utwardzony i zagospodarowaniy zostanie plac o powierzchni ok. 612 m2. Prace obejmą odprowadzenie wód deszczowych, wykonanie oświetlenia, małej architektury i nasadzenia zieleni.