To może być wakacyjna przygoda życia. Aktywne wakacje z 19. Nadbużańską Brygadą Obrony Terytorialnej Jolanta Masiewicz

Jeżeli nie macie jeszcze planów na wakacje, to 19. Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej z Chełma zaprasza do wstąpienia w swoje szeregi. W sierpniu rusza kolejna edycja "Wakacji z WOT". Skierowana jest nie tylko do pełnoletnich uczniów, studentów i nauczycieli, którzy mają wtedy przerwę w nauce i pracy.