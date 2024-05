Przegląd prasy Chełm 9.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Chełmie

We wtorek 7 maja miała miejsce uroczysta sesja Rady Miejskiej we Włodawie, pierwsza w nowej IX kadencji. Podczas sesji burmistrz i radni otrzymali oświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie.

Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska zdobędą po jednym mandacie w okręgu lubelskim w wyborach do Parlamentu Europejskiego - wynika z prognozy wyborczej Marcina Palade, socjologa polityki.

Kremowe, bogate w smaku lody z mascarpone i owocami to pomysł na pyszny domowy deser. W sam raz na coraz cieplejsze dni. Przygotujesz je w kilka chwil z zaledwie kilku składników. Do zmrożenia lodów wystarczy pięć godzin, więc jeśli zrobisz deser rano, to możesz podać go od razu po obiedzie. Sprawdź mój przepis na pyszne, domowe lody z mascarpone i śmietanki.