Przegląd prasy 1.04.2023 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Wielkanoc to czas, który chcemy spędzić w gronie najbliższych osób. Aby mieć dla nich więcej czasu, a także przygotowując posiłki po powrocie z pracy, zebraliśmy przepisy na szybkie dania wielkanocne. Wiele z nich zrobicie szybko na ostatnią chwilę. Oto kalendarz przygotowań do świąt wielkanocnych.

W końcu marca 2023 zaczął obowiązywać letni rozkład lotów na polskich lotniskach. Przewoźnicy nie próżnowali i przygotowali wiele nowych kierunków dla turystów spragnionych słońca i przygody. Do jakich nowych krajów i miast możemy polecieć z polskich lotnisk w sezonie letnim 2023? Co oferuje np. Lotnisko Chopina w Warszawie, porty lotnicze w Krakowie czy Wrocławiu, lotnisko w Gdańsku? Zebraliśmy dla Was informacje o nowych kierunkach lotów na lato 2023, dostępnych z polskich miast. Na pewno znajdziecie wśród nich inspirację do zaplanowania majówki, urlopu czy wakacji.

Jak podała na swoim Facebooku Policja Lubelska, w czwartek (30 marca) na strzeżonym przejeździe kolejowym doszło do potrącenia kobiety przez pociąg towarowy. W wyniku poniesionych obrażeń zginęła na miejscu. Do wypadku doszło w Łukowie, na ul. Jana Pawła II. Policja ustala dane kobiety oraz szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia.