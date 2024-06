Prasówka z całego tygodnia 9.06.2024 w Chełmie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chełma, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.06 a 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Chełm. To był Dzień Baniek Mydlanych ze Smokiem Edziem oraz Holi Day. Było kolorowo i radośnie na osiedlu Słoneczne. Zobaczcie zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Chełm, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Chełm. To był Dzień Baniek Mydlanych ze Smokiem Edziem oraz Holi Day. Było kolorowo i radośnie na osiedlu Słoneczne. Zobaczcie zdjęcia To była świetna zabawa nie tylko dla najmłodszych. Dzień Baniek Mydlanych ze Smokiem Edziem oraz Holi Day w sobotnie popołudnie przyciągnął całe rodziny. Na kompleksie boisk na Osiedlu Słoneczne było barwnie, gwarnie i wesoło. 📢 Co nocą łazi po lesie? Rysie, kuny, lisy, biały jeleń... I coś jeszcze. Zobacz wideo W porównaniu z miastem zielony las wydaje nam się oazą spokoju. Tymczasem tam też bywa całkiem ruchliwie. Dzięki fotopułapkom poukrywanym zręcznie pomiędzy drzewami możemy popodglądać trochę tajemnicze życie dzikich zwierząt. Co ciekawe, na nagraniach załapały się nie tylko lisy, jelenie, rysie czy dziki, ale i... turysta tańczący makarenę.

📢 W chełmskiej PANS gościli przedstawiciele Polsko-Szwajcarskiej Grupy Parlamentarnej. Zobacz zdjęcia W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie 4 i 5 czerwca gościła kilkuosobowa delegacja Polsko-Szwajcarskiej Grupy Parlamentarnej na czele z jej przewodniczącym - posłem na Sejm RP Kazimierzem Gołojuchem, a także z udziałem wiceministra Aktywów Państwowych Zbigniewa Ziejewskiego - wiceprzewodniczącego, oraz posłem Tadeuszem Chrzanem - wiceprzewodniczącym.

Tygodniowa prasówka 9.06.2024: 2.06-8.06.2024 Chełm: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Z pól naftowych w Omanie nad Zalew w Jastkowie. Dr Alexandros Stefanakis z wizytą w naszym mieście Kolejny profesor z zagranicznego ośrodka naukowego był gościem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Grecki naukowiec zajmujący się technologiami oczyszczania ścieków odwiedził lubelską uczelnię w ramach programu Gminy Lublin „Visiting professors in Lublin” Celem programu jest międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń. Wizyta miała również wymiar praktyczny.

📢 Chełm. Nie żyje Beata Mojska-Zając, wieloletni pracownik Muzeum Ziemi Chełmskiej To bardzo smutna wiadomość i ogromna strata dla miasta i mieszkańców Chełma. Nie żyje Beata Mojska-Zając, historyk i wieloletni pracownik Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza. Miała 58 lat. 📢 Chełmscy seniorzy bawili się na biesiadzie "Na ludową nutę z wiankiem w tle". Zobacz zdjęcia Ta impreza co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród chełmskich seniorów. W tym roku Biesiada dla Seniorów pt. ”Na ludową nutę z wiankiem w tle” odbyła się 6 czerwca z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 📢 Uwaga kierowcy! Na drogach Lubelszczyzny trwa policyjna akcja „Prędkość” W piątek (8 czerwca) na drogach Lubelszczyzny policja prowadzi ogólnopolską akcję „Prędkość”. - Kontrolujemy stosowanie się kierujących do przepisów ruchu drogowego i ograniczeń prędkości - zaznacza policja.

📢 Chełm. Przed nami koncert promujący autorską płytę Bartka Kazimierczaka „Uszy” Już w najbliższą niedzielę 9 czerwca w Chełmskim Domu Kultury będzie koncert "Uszy" promujący autorską płytę Bartka Kazimierczaka. Początek o godz.18:00. Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasach Chełmski Dom Kultury i Centrum Kultury Filmowej "Zorza". Wstęp wolny. 📢 Burza przetoczyła się nad ranem przez Zamość i okolice. Ogień pojawił się w Niedzieliskach Znowu grzmiało i błyskało. Dzisiaj nad ranem przez Zamość oraz powiat zamojski przetoczyła się burza. Tym razem trwała krócej niż we wtorek i była znacznie mniej intensywna. Jednak w miejscowości Niedzieliska (gm. Szczebrzeszyn) doszło do pożaru stodoły. Prawdopodobnie ma to związek z dzisiejszą burzą. Poszkodowane są dwie osoby.

📢 Sprytny trik na przedłużenie życia truskawek. Mycie w wodzie nie wystarczy, dodaj jeden składnik. Sprawdź, jak myć i przechowywać truskawki Sezon na truskawki w pełni, warto więc jak najczęściej sięgać po te pyszne i zdrowe owoce. Jedzmy je na surowo, używajmy do ciast oraz deserów. Warto wiedzieć, jak myć truskawki oraz je przechowywać, żeby dłużej zachowały swoją świeżość. Umyte w wodzie z dodatkiem jednego składnika będą dobre do jedzenia nawet przez kilka dni. A jeśli chcesz zachować ich świeżość na dłużej, to sprawdź, jak prawidłowo mrozić truskawki.

📢 Jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym "Podajmy sobie ręce" w Chełmie Uroczyste obchody 30-lecia działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym "Podajmy sobie ręce" w Chełmie miały miejsce 5 czerwca na terenie placówki. 📢 Chełmski uczeń laureatem Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice Damian Giza, uczeń klasy II technikum mechatronicznego Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie brał udział w finale okręgowym Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice i zajął pierwsze miejsce. 📢 Popularny smak chipsów zniknie ze sklepowych półek. Może powodować raka Chipsy solone, serowo-cebulowe, paprykowe – jaki smak jest twoim ulubionym? Te wymienione wciąż kupisz, ale wkrótce ze sklepów zniknie jeden z najpopularniejszych smaków chrupiących przekąsek. Sztuczny aromat, który jest do nich dodawany, jest wiązany z potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia. Sprawdź, o jaki smak chipsów chodzi.

📢 „Ujrzał wszystko, co się dzieje na świecie”. Przed nami Noc Świętojańska w zamojskim Parku Miejskim Noc Kupały była kiedyś obchodzona w porze letniego przesilenia słońca, w najkrótszą noc w roku. Zwykle przypadała ona z 23 na 24 czerwca. Świętowano także w najdłuższy dzień (24 czerwca). Na Zamojszczyźnie wierzono, że wchodzenie w tym czasie do lasu było bardzo niebezpieczne. Mogło to się nawet skończyć obłędem. Bo działy się tam rzeczy magiczne, przekraczające ludzką wyobraźnię. Czy ta magia przetrwała? Będziemy się o tym mogli przekonać 22 czerwca w zamojskim Parku Miejskim.

📢 Ostatnia prosta przed eurowyborami. Lewica ma pomysł na rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego w kraju 10 miliardów euro z Unii Europejskiej na rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego w Polsce. – To nie jest kryzys, z którym musimy radzić sobie sami – przekonuje ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, która przyjechała do Lublina, żeby wesprzeć kandydującą w wyborach Agatę Fisz.

📢 Dzieci we Włodawie mają skatepark, pumptrack i ocieploną szkołę. Było oficjalne otwarcie z imprezą na Dzień Dziecka To była potrójna impreza. Uroczystość otwarcia kompleksu włodawskiego skateparku z pumptrackiem oraz oficjalne zakończenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie odbyła się 4 czerwca. A wszystko to połączone zostało z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. Było więc dodatkowo bardzo radośnie. 📢 Przed nami zawody „Żelazny Triathlon” w Okunince nad Jeziorem Białym Co roku ogromnym zainteresowaniem cieszą się zawody pt. ,„Żelazny Triathlon” organizowane w Okunince nad Jeziorem Białym. Wystartuje w nim około 140 zawodników z całej Polski. Trasa zawodów biegnie od Jeziora Białego do Orchówka i z powrotem. 📢 Będzie zbiórka elektrośmieci na terenie Chełmie. Można pozbyć się elektroodpadów i przy okazji pomoc Zakład Karny w Chełmie, przy udziale partnerów, wśród których jest również miasto, organizuje zbiórkę elektroodpadów. Fundusze za odpady zostaną przekazane na rzecz chełmskiego Stowarzyszenie "Tak Niewiele".

📢 Skutki nawałnicy w woj. lubelskim są ogromne. Strażacy mieli mnóstwo pracy W samym powiecie lubelskim interweniowaliśmy 35 razy - podsumował po wtorkowej (4 czerwca) burzy starszy kapitan Andrzej Szacoń, rzecznik lubelskiej PSP.

📢 Od lipca zmiany w lubelskich parafiach. Dwóch księży poznało pierwsze placówki, w których będą pełnić posługę We wtorek (4 czerwca) w auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbyło się doroczne spotkanie kapłanów, podczas którego ogłoszone zostały zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej.

