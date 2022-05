Powiat chełmski. Wójt Gminy Wierzbica z wotum zaufania i absolutorium. Zobacz zdjęcia

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła dyskusja nad „Raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2021 rok”, który opisuje sytuację społeczno-gospodarczą gminy w roku 2021 oraz podsumowuje działania zrealizowane przez tutejsze władze.

- To głosowanie jest dowodem na to, że Państwo mi ufacie, ja ufam Państwu. Jest zaszczytem pracowanie z taka radą. Jest to również komfort sprawowania funkcji wójta, gdzie praktycznie wszystko dzięki Wam jest możliwe – dziękowała Bożena Deniszczuk wójt Gminy Wierzbica.