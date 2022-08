PKO Chełm Grand Prix Polski. Zupełnie nowy przystanek na mapie polskiej siatkówki plażowej OPRAC.: KSZ

Materiały Organizatora

Już niebawem polska siatkówka plażowa zawita w zupełnie nowy rejon Polski. Jako ostatni do kalendarza turniejów eliminacji mistrzostw Polski dołączył ten w Chełmie, gdzie rozegrany zostanie PKO Chełm Grand Prix Polski. Będzie to ostatni sprawdzian przed finałowym turniejem mistrzostw Polski we Wrześni.