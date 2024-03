Zwycięstwo Cementu-Gryfa Chełm w zapaśniczych międzynarodowych mistrzostwach Polski!

Srebro dorzuciła jeszcze Agata Kazanecka, reprezentująca barwy Armat Stoczek Łukowski, rywalizująca w kategorii wagowej do 72 kg.

Chełmskie zapaśniczki aż siedmiokrotnie stawały na podium w swoich kategoriach wagowych, w tym dwukrotnie na najwyższym jego stopniu. Ze złotymi krążkami z Dąbrowy Górniczej wróciły Olha Padoshyk (do 62 kg) oraz Alicja Nowosad (do 65 kg).

Oprócz walczących w stylu wolnym pań, na matach w Dąbrowie Górniczej rywalizowali również przedstawiciele stylu klasycznego.

Reprezentujący kluby z Lubelszczyzny panowie podczas mistrzostw Polski sięgnęli po trzy krążki.

Drugi w wadze do 97 kg był Igor Shepetun (Cement-Gryf Chełm), a trzeci w kategorii do 72 kg jego klubowy kolega, Hubert Sidoruk. Ze srebra w wadze do 131 kg cieszył się także Marcin Luto, startujący w barwach UKS Sorga Zamość.