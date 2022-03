Chełm z Ukrainą. Potrzebna pomoc dla miast partnerskich na Ukrainie - apeluje prezydent Chełma

- Kochani, to najważniejsza do tej pory prośba o pomoc. Otrzymaliśmy od naszych miast partnerskich na Ukrainie, z Łucka i Kowla, aktualne zapotrzebowanie na artykuły pierwszej potrzeby. Oprócz podstawowych produktów, nasi partnerzy z Ukrainy potrzebują też specjalistycznych materiałów medycznych, taktycznych oraz odzieży - apeluje do mieszkańców Jakub Banaszek prezydent Chełma.